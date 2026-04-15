Annalisa, ancora Disco di Platino, pronta per il nuovo infuocato tour

“La quiete prima del fuoco. Pronti per il tour?”… Così via social, una lanciatissima, meravigliosa, sempre sul pezzo Annalisa,ascoltatissima in ogni dove con la sua Hit “Canzone Estiva”, martellante e vibrante col suo passaggio : “Mi vuoi più suora o pornodiva?” ha postato, richiamando il suo viaggio musicale in arrivo. E’ prontissima per il suo tour Annalisa, una serie di concerti al via, il 23 aprile, nella sua Liguria, a Genova.
Sposata dal 2023 con Francesco Muglia, la cantante savonese tiene ben distinte la sfera privata da quella pubblica, ma in una recente intervista a DiPiùTv si è sbottonata un po’ su un tema che appassiona da tempo i suoi follower: quello della maternità. E la risposta, come ha sottolineato la versione On Line dalla Gazzetta dello Sport, è arrivata senza esitazione: “Un figlio? Mi piacerebbe e lo adotterei con tutto il cuore”.
“Ma io sono fuoco” intanto, l’ultimo album di Annalisa è Disco di Platino”.
Stefano Mauri