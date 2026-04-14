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Emma Marrone: “Anche se state bene fate i controlli periodici. E’ importante”

La cantante italiana invita alla prevenzione

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri14 Aprile 2026
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Ha una voglia matta di cantare, di portare il suo Mood, il suo essere Donna, la sua musica negli ippodromi di Roma (2 luglio) e Milano (9 settembre) Emma Marrone, straordinaria, genuina, appassionata, energetica Regina della Musica Pop Italiana. E quella di Emma Marrone, decisamente, con altre date: qua e là per l’Italia, durante tutto il periodo estivo, sarà una bella estate in musica.

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E “Vacci Piano”, la meravigliosa balata alla Emma, cantata con Rkomi, va fortissimo, con i due interpreti che parlano, o meglio, cantano inon detti e la mancanza di comunicazione, come ci tiene a ribadire, nelle sue varie interviste, Emma: “Io e Mirko siamo uniti dal rispetto per le persone da cui siamo circondati: non voglio lavorare con chi ha un’etica professionale diversa dalla mia.Vacci Piano l’ho scritta senza fare riferimento a un momento specifico, come può essere la fine di una storia d’amore, ma pensando ai malintesi e ai fraintendimenti che sono sempre presenti nella condizione umana. Si comunica sempre meno: abbiamo delegato tutto ai social. E a volte si rovinano rapporti, sia d’amore sia di amicizia, proprio per la mancanza di comunicazione”.

 Ah… chiudiamo col seguente consiglio Made in Emma Marrone: “Faccia felice di chi ha fatto il controllo annuale e va tutto bene

Questa bella notizia mi ha dato ancora di più lo slancio per fare sempre meglio! Mi raccomando raga. Fate sempre i controlli.

Non trascurate niente. Anche se vi sentite bene”.

Stefano Mauri

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Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri14 Aprile 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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