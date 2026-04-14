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Elodie e Franceska Nuredini libere e sempre più belle insieme

La cantante e la ballerina sono serene e si godono il momento

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri14 Aprile 2026
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Scrive il sito molto informato sui fatti che … “Elodie ha condiviso sui social una serie di scatti in cui appare serena e vicina alla sua Franceska Nuredini. A colpire è stato soprattutto il commento lasciato dalla ballerina sotto il post, semplice, ma chiaro: ‘amore mio’. A rendere il tutto ancora più intrigante è stato un gesto social che non è sfuggito agli occhi più attenti. Marracash, ex storico di Elodie, ha messo like al post”. blank

Insomma, la coppia ElodieFranceska Nuredini, e’ bella, invidiata, ammirata, applaudita, energetica e non scoppia. La cantante e la ballerina, insieme sono bellissime e felici.


Stefano Mauri

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Elodie Franceska Nuredini
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri14 Aprile 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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