Elodie e Franceska Nuredini libere e sempre più belle insieme

Scrive il sito molto informato sui fatti che … “Elodie ha condiviso sui social una serie di scatti in cui appare serena e vicina alla sua Franceska Nuredini. A colpire è stato soprattutto il commento lasciato dalla ballerina sotto il post, semplice, ma chiaro: ‘amore mio’. A rendere il tutto ancora più intrigante è stato un gesto social che non è sfuggito agli occhi più attenti. Marracash, ex storico di Elodie, ha messo like al post”.

Insomma, la coppia Elodie – Franceska Nuredini, e’ bella, invidiata, ammirata, applaudita, energetica e non scoppia. La cantante e la ballerina, insieme sono bellissime e felici.



Stefano Mauri