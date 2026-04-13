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E’ Ilary Blasi il valore aggiunto del Grande Fratello Vip

La spontaneità della showgirl fa la differenza

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri13 Aprile 2026
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ilary blasi

Sì, ha ragione la sezione “Spettacolo” della redazione di Libero.it: “Ilary Blasi, è la scelta azzeccata di Mediaset (voto 9). Perché? Beh, letteralmente, Ilary Blasi si è presa il Grande Fratello Vip sulle spalle e lo ha rimesso in carreggiata con la leggerezza di chi sa esattamente dove colpire. Ironica, istintiva, mai ingessata: è la padrona di casa che non ha paura di andare fuori copione…

ilary blasi

Il suo punto di forza? La spontaneità, che a tratti diventa lama. Non filtra, non edulcora, e soprattutto non finge simpatia dove simpatia non c’è. Insomma, facciamola breve, Ilary in televisione, piace perché è spontaneamente … Ilary Blasi. E scusate se è poco. E con lui, Il Gf Vip funziona.

Stefano Mauri

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Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri13 Aprile 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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