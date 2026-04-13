E’ Ilary Blasi il valore aggiunto del Grande Fratello Vip

Sì, ha ragione la sezione “Spettacolo” della redazione di Libero.it: “Ilary Blasi, è la scelta azzeccata di Mediaset (voto 9). Perché? Beh, letteralmente, Ilary Blasi si è presa il Grande Fratello Vip sulle spalle e lo ha rimesso in carreggiata con la leggerezza di chi sa esattamente dove colpire. Ironica, istintiva, mai ingessata: è la padrona di casa che non ha paura di andare fuori copione…

Il suo punto di forza? La spontaneità, che a tratti diventa lama. Non filtra, non edulcora, e soprattutto non finge simpatia dove simpatia non c’è. Insomma, facciamola breve, Ilary in televisione, piace perché è spontaneamente … Ilary Blasi. E scusate se è poco. E con lui, Il Gf Vip funziona.

Stefano Mauri