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Chiara Ferragni, energetica a Namibia in mezzo alla natura straordinaria del Sudafrica

L'imprenditrice di Cremona è tornata in un luogo a lei molto caro

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri13 Aprile 2026
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Invitata in Sudafrica, da un tour operator locale per un safari, Chiara Ferragni a Namibia si è divertita un sacco, a distanza, tra l’altro, di tre anni, dal suo ultimo viaggio nella magica, misteriosa, affascinante terra africana. Bella, serena, in formissima, consapevole e … “rinnovatasi”, l’imprenditrice di Cremona sta vivendo decisamente un bel periodo, tanto dal punto di vista sentimentale, quanto da quello professionale.

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Già, Chiara Ferragni ha ritrovato la serenità, in amore, grazie a José Hernandez, imprenditore colombiano e nel suo soggiorno sudafricano: un favoloso resort in mezzo alla Savana, l’influencer cremonese ha vissuto una meravigliosa esperienza a contatto con la natura.

 

Stefano Mauri

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Chiara Ferragni Namibia
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri13 Aprile 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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