Chiara Ferragni, energetica a Namibia in mezzo alla natura straordinaria del Sudafrica

Invitata in Sudafrica, da un tour operator locale per un safari, Chiara Ferragni a Namibia si è divertita un sacco, a distanza, tra l’altro, di tre anni, dal suo ultimo viaggio nella magica, misteriosa, affascinante terra africana. Bella, serena, in formissima, consapevole e … “rinnovatasi”, l’imprenditrice di Cremona sta vivendo decisamente un bel periodo, tanto dal punto di vista sentimentale, quanto da quello professionale.
Già, Chiara Ferragni ha ritrovato la serenità, in amore, grazie a José Hernandez, imprenditore colombiano e nel suo soggiorno sudafricano: un favoloso resort in mezzo alla Savana, l’influencer cremonese ha vissuto una meravigliosa esperienza a contatto con la natura.
Stefano Mauri
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