La Juventus vince e non convince a Bergamo contro l’Atalanta. Ma i tre punti bianconeri pesano

L’Atalanta ha giocato e sprecato, la Juve ha vinto a Bergamo. E sono pesanti i tre punti che l’ex Boga ha regalato a Spalletti, trainer fresco di conferma alla guida della Juventus.
Questo, in sintesi, il commento di mister Luciano Spalletti dopo la vittoria a Bergamo: “Fare risultato dimostrando personalità ti può portare a compiere grandi risultati. Le vittorie aiutano molto, e se serve anche la sostanza indipendentemente dal gioco, va bene anche così”.
Stefano Mauri
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