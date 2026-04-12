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La Juventus vince e non convince a Bergamo contro l’Atalanta. Ma i tre punti bianconeri pesano

Vittoria importante per la squadra allenata da Luciano Spalletti

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri12 Aprile 2026
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L’Atalanta ha giocato e sprecato, la Juve ha vinto a Bergamo. E sono pesanti i tre punti che l’ex Boga ha regalato a Spalletti, trainer fresco di conferma alla guida della Juventus.
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Questo, in sintesi, il commento di mister Luciano Spalletti dopo la vittoria a Bergamo: “Fare risultato dimostrando personalità ti può portare a compiere grandi risultati. Le vittorie aiutano molto, e se serve anche la sostanza indipendentemente dal gioco, va bene anche così”.

Stefano Mauri

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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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