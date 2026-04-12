Emma Marrone sta preparando la sua estate di musica, canzoni e concerti

“- 81 giorni all’ippodromo del 2 Luglio. lo ho già la scaletta. E una voglia che mi divora. Ma faccio finta di niente. Voi ?”
Così ha postato via social Emma Marrone impegnata, in questi giorni, nella preparazione della sua estate a tutta musica, concerti e canzoni. Quando sarà pronto il suo nuovo album? Quando Emma Marrone avrà i brani giusti da condividere con la sua gente.
Stefano Mauri
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