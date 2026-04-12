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Achille Lauro lascia X Factor per la sua nuova musica, ma … non esclude un ritorno

L’artista cita il grande Franco Califano nel suo saluto al Reality Show musicale

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri12 Aprile 2026
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“Dopo due anni bellissimi a X Factor, con una squadra unica e momenti che non dimenticherò mai, la mia avventura nel programma si conclude qui. Mi trovo in un momento stupendo della mia vita. Tra un enorme tour negli stadi, l’amore travolgente che sto ricevendo, ho deciso di dedicarmi completamente alla musica e a chi, in questi anni, mi ha dato tutto. La musica è la mia casa. Scrivo canzoni da quando ero piccolissimo, ho sognato questo per tutta la vita e voglio dare tutto me stesso alla mia gente e a questo sogno. Non escludo il ritorno”.blank

Così via social, Achille Lauro, citando anche il grande Franco Califabo, ha annunciato che non farà parte della giuria della prossima edizione di X Factor. L’artista ha infatti tempo e voglia di dedicarsi solo alla sua musica e alle sue nuove canzoni.

Stefano Mauri

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Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri12 Aprile 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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