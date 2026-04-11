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Leggere fa meno rumore dei social, ma è Rock. Lo dice pure Vasco Rossi

Il poeta del Rock via social invita tutti a riscoprire il piacere della lettura

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri11 Aprile 2026
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“Se volete essere più sereni… (e magari anche un filo più svegli). Ascoltate un po’ meno il frastuono dei TG e dei social – quel jukebox impazzito che passa sempre la Stessa canzone… solo con titoli diversi. E aprite qualche libro in più. Sì, lo so… non vibra, non notifica, non urla “ULTIM’ORA!!!” ogni tre minuti. Però  strano a dirsi fa pensare. E ogni tanto… fa pure capire. È meno rumoroso, ma molto più pericoloso. Leggere non vi renderà perfetti… ma almeno un po’ meno telecomandati. E già quello, oggi, è rock”.blank

Questo, postato sui suoi canali social, il pensiero di Vasco Rossi, poeta del Rock…

Stefano Mauri

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Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri11 Aprile 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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