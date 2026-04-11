Leggere fa meno rumore dei social, ma è Rock. Lo dice pure Vasco Rossi

“Se volete essere più sereni… (e magari anche un filo più svegli). Ascoltate un po’ meno il frastuono dei TG e dei social – quel jukebox impazzito che passa sempre la Stessa canzone… solo con titoli diversi. E aprite qualche libro in più. Sì, lo so… non vibra, non notifica, non urla “ULTIM’ORA!!!” ogni tre minuti. Però strano a dirsi fa pensare. E ogni tanto… fa pure capire. È meno rumoroso, ma molto più pericoloso. Leggere non vi renderà perfetti… ma almeno un po’ meno telecomandati. E già quello, oggi, è rock”.
Questo, postato sui suoi canali social, il pensiero di Vasco Rossi, poeta del Rock…
Stefano Mauri
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