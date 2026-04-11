La nuova musica di Angelina Mango profuma di libertà e tocca il cuore

Eh già, come hanno giustamente scritto su Leggo, dopo un lungo periodo lontano dalle scene Angelina Mango è tornata alla grande e ha una voglia matta di continuare a emozionare. Ebbene, dopo una pausa dalle scene di circa un anno, Angelina ha lanciato un nuovo album ed è tornata a esibirsi nel tour ‘Nina canta nei teatri‘. E … ecco cosa ha detto recentemente: “Non è il successo, il calendario pieno o lo stress ad avermi fatto ammalare. Quello che fa male davvero è non ascoltarsi, è non sentirsi liberi”.

Ebbene, Angelina Mango può ritenersi liberissima: la sua musica piace e profuma di libertà. Ascoltare per credere.

Stefano Mauri