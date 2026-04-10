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Mister Luciano Spalletti, confermato alla Juve, lancia il nuovo motto: “Oltre la fine”. E ora che arrivino giocatori da Juventus

Il trainer toscano punto fermo della Vecchia Signora

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri10 Aprile 2026
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Quindi Luciano Spalletti sarà l’allenatore della Juventus fino al giugno del 2028. Il tecnico di Certaldo, dopo l’allenamento di questa mattina alla Continassa, si è incontrato con la dirigenza bianconera  per mettere nero su bianco il suo nuovo accordo che lo legherà al club per i prossimi due anni. Nel pre partita contro il Genoa era stato chiaro anche Ottolini, il direttore sportivo: “Si continuerà con Luciano a prescindere da tutto”.
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E la società ha pubblicato un bel video dove si vede, mister Luciano Spalletti mentre comunica, alla squadra, prima dell’allenatore la sua conferma. E il tecnico termina col nuovo motto bianconero: “Grazie per la vostra disponibilità e oltre la fine”. Ora la lappa passa al general manager Damien Comolli affinché compri giocatori da Juventus.

Stefano Mauri

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Juve Juventus Luciano Spalletti
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri10 Aprile 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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