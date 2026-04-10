Mister Luciano Spalletti, confermato alla Juve, lancia il nuovo motto: “Oltre la fine”. E ora che arrivino giocatori da Juventus

Quindi Luciano Spalletti sarà l’allenatore della Juventus fino al giugno del 2028. Il tecnico di Certaldo, dopo l’allenamento di questa mattina alla Continassa, si è incontrato con la dirigenza bianconera per mettere nero su bianco il suo nuovo accordo che lo legherà al club per i prossimi due anni. Nel pre partita contro il Genoa era stato chiaro anche Ottolini, il direttore sportivo: “Si continuerà con Luciano a prescindere da tutto”.
E la società ha pubblicato un bel video dove si vede, mister Luciano Spalletti mentre comunica, alla squadra, prima dell’allenatore la sua conferma. E il tecnico termina col nuovo motto bianconero: “Grazie per la vostra disponibilità e oltre la fine”. Ora la lappa passa al general manager Damien Comolli affinché compri giocatori da Juventus.
Stefano Mauri