Notizie flashSenza categoriaSocial Starsocietà

Fedez e la fidanzata Giulia Honegger sono in dolce attesa

Per il rapper, quello in arrivo è il terzo figlio

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri10 Aprile 2026
105
blank

Una tenera immagine della compagna Giulia Honegger per confermare la gravidanza. È così,  o è ha scritto il settimanale Oggi, che Fedez ha annunciato, via social, l’arrivo del suo terzo figlio: la 23enne, nell’immagine condivisa dal rapper su Instagram, è in riva al mare con il pancino in vista.
blank

E in dolce attesa, Giulia Honegger e Fedez, sono più belli che mai.

Stefano Mauri

Quando i lettori comprano attraverso i link Amazon ed altri link di affiliazione presenti sul sito - nei post in cui è presente un prodotto in vendita - Fronte del Blog potrebbe ricevere una commissione, senza però che il prezzo finale per chi acquista subisca alcuna variazione.
Tag
fedez Giulia Honigger
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri10 Aprile 2026
105
Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
Commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Pulsante per tornare all'inizio
Chiudi

Adblock rilevato

Per favore, disattiva il blocco della pubblicità su questo sito, grazie