Fedez e la fidanzata Giulia Honegger sono in dolce attesa

Una tenera immagine della compagna Giulia Honegger per confermare la gravidanza. È così, o è ha scritto il settimanale Oggi, che Fedez ha annunciato, via social, l’arrivo del suo terzo figlio: la 23enne, nell’immagine condivisa dal rapper su Instagram, è in riva al mare con il pancino in vista.
E in dolce attesa, Giulia Honegger e Fedez, sono più belli che mai.
Stefano Mauri
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