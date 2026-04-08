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Chiara Ferragni speciale tifosa del Real Madrid per una serata

L’imprenditrice di Cremona è sempre sul pezzo

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri8 Aprile 2026
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Chiara Ferragni, dopo il viaggio di piacere a Lisbona, per Pasqua, si è quindi concessa una 24 ore a Madrid. E, con indosso la camiceta blanca, la mitica casacca del Real Madrid, si è recata al Santiago Bernabeu, l’iconico stadio della squadra più titolato al mondo, per assistere al big match di Champions League tra i padroni casa madrilisti del Real e il Bayern Monaco. Partita vinta per la cronaca, dai tedeschi, per 2 reti a 1.
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Adesso, palla al ritorno in Germania. Secondo quanto rivelato da Vanity Fair, la produzione del format, condotto da Alessia Marcuzzi, The Traitors Italia avrebbe tentato il colpo del secolo: portare Chiara Ferragni nel cast dei “traditori”. Per l’imprenditrice digitale, recentemente prosciolta dalle accuse di truffa aggravata, si sarebbe trattato di un ritorno in grande stile in un programma ad alta tensione.

Stefano Mauri

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Chiara Ferragni The Traitors Italia
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri8 Aprile 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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