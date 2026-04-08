Chiara Ferragni speciale tifosa del Real Madrid per una serata

Chiara Ferragni, dopo il viaggio di piacere a Lisbona, per Pasqua, si è quindi concessa una 24 ore a Madrid. E, con indosso la camiceta blanca, la mitica casacca del Real Madrid, si è recata al Santiago Bernabeu, l’iconico stadio della squadra più titolato al mondo, per assistere al big match di Champions League tra i padroni casa madrilisti del Real e il Bayern Monaco. Partita vinta per la cronaca, dai tedeschi, per 2 reti a 1.
Adesso, palla al ritorno in Germania. Secondo quanto rivelato da Vanity Fair, la produzione del format, condotto da Alessia Marcuzzi, The Traitors Italia avrebbe tentato il colpo del secolo: portare Chiara Ferragni nel cast dei “traditori”. Per l’imprenditrice digitale, recentemente prosciolta dalle accuse di truffa aggravata, si sarebbe trattato di un ritorno in grande stile in un programma ad alta tensione.
Stefano Mauri