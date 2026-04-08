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Annalisa, la pop star che vince la timidezza solo sul palco e il sogno di adottare un figlio. Intanto “Canzone Estiva” spacca sempre

Artista completa, la cantautrice ligure è una persona incredibile

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri8 Aprile 2026
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E’ la vera Pop Star italiana, Annalisa,

cantante di successo, abituata a dominare le italiane, e nelle recenti interviste ha sempre specificato che: “Sono timida, spesso non mi piaccio e per questo, per coprirmi, mi metto il felpone e jeans, oppure se mi piaccio un po’ di più indosso gonne fino al ginocchio, maglioncino e poi canto. Solo sul palcoscenico vinco tutte le mie timidezze”.

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Sposata dal 2023 con Francesco Muglia, la vita privata di Annalisa ha sempre suscitato tanta curiosità. E lei così si è espressa sulla sua intimità, in una recente intervista rilasciata a DiPiùTv: Un figlio? Mi piacerebbe e lo adotterei con tutto il cuore”. Ah … “Canzone Estiva”, sì, l’ultima canzone di Annalisa dal passaggio martellante e che cantiamo e sogniamo tutti: “Mi vuoi più suora o pornodiva”… è il pezzo più in passato in radio in questi ultimi giorni.

 

Stefano Mauri

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Annalisa Canzone Estiva
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri8 Aprile 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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