Annalisa, la pop star che vince la timidezza solo sul palco e il sogno di adottare un figlio. Intanto “Canzone Estiva” spacca sempre

E’ la vera Pop Star italiana, Annalisa,

cantante di successo, abituata a dominare le italiane, e nelle recenti interviste ha sempre specificato che: “Sono timida, spesso non mi piaccio e per questo, per coprirmi, mi metto il felpone e jeans, oppure se mi piaccio un po’ di più indosso gonne fino al ginocchio, maglioncino e poi canto. Solo sul palcoscenico vinco tutte le mie timidezze”.

Sposata dal 2023 con Francesco Muglia, la vita privata di Annalisa ha sempre suscitato tanta curiosità. E lei così si è espressa sulla sua intimità, in una recente intervista rilasciata a DiPiùTv: “Un figlio? Mi piacerebbe e lo adotterei con tutto il cuore”. Ah … “Canzone Estiva”, sì, l’ultima canzone di Annalisa dal passaggio martellante e che cantiamo e sogniamo tutti: “Mi vuoi più suora o pornodiva”… è il pezzo più in passato in radio in questi ultimi giorni.

Stefano Mauri