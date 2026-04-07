Franceska Nuredini è una ballerina, libera che comunica ed emoziona ballando. Lei ed Elodie fanno bene a “viversi” come desiderano

“Negli ultimi sette anni di lavoro ho vissuto diverse esperienze memorabili”.

Così la ballerina Franceska Nuredini, in una bella intervista rilasciata a Le Mile Magazine ha parlato delle sue recenti esperienze artistiche. E sull’esperienza, nel corpo di ballo di Elodie, l’artista non ha dubbi: “È stata un’esperienza estremamente appagante, sia artisticamente che personalmente. Sul palco mi sono sentita libera di essere veramente me stessa, cosa che non è sempre scontata nel mio lavoro. Oggi, anche nella moda, c’è un bisogno sempre crescente di espressione e di movimento: il corpo non è più semplicemente uno sfondo per il capo di abbigliamento, ma uno strumento narrativo che dà vita e significato a ciò che si indossa”.

Ebbene, come bene hanno scritto, tempo fa su Leggo, Franceska Nuredini non è soltanto una performer legata a Elodie, ma è anche una professionista capace e squarciante, dalle idee chiare e decise. E lei e la cantante, fanno bene a viversi come meglio credono.

Stefano Mauri