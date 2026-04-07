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Franceska Nuredini è una ballerina, libera che comunica ed emoziona ballando. Lei ed Elodie fanno bene a “viversi” come desiderano

Il corpo oggi è anche uno strumento narrativo. Come ha ben sottolineato l'artista del momento

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri7 Aprile 2026
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“Negli ultimi sette anni di lavoro ho vissuto diverse esperienze memorabili”.

Così la ballerina Franceska Nuredini, in una bella intervista rilasciata a Le Mile Magazine ha parlato delle sue recenti esperienze artistiche. E sull’esperienza, nel corpo di ballo di Elodie, l’artista non ha dubbi: “È stata un’esperienza estremamente appagante, sia artisticamente che personalmente. Sul palco mi sono sentita libera di essere veramente me stessa, cosa che non è sempre scontata nel mio lavoro. Oggi, anche nella moda, c’è un bisogno sempre crescente di espressione e di movimento: il corpo non è più semplicemente uno sfondo per il capo di abbigliamento, ma uno strumento narrativo che dà vita e significato a ciò che si indossa”.

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Ebbene, come bene hanno scritto, tempo fa su Leggo,  Franceska Nuredini non è soltanto una performer legata a Elodie, ma è anche una professionista capace e squarciante, dalle idee chiare e decise. E lei e la cantante, fanno bene a viversi come meglio credono.

Stefano Mauri

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Elodie Franceska Nuredini
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri7 Aprile 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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