Chiara Ferragni: lanciatissima e in meritata (ri)ascesa ha detto no a The Traitors Italia?

E’ in modalità… meritatissima ripartenza, tanto in amore, quanto sul lavoro, Chiara Ferragni, lanciatissima e, come ha scritto la versione On Line di Vanity Fair, determinata nel dire: no grazie, al reality The Traitors Italia, il format in cui i concorrenti devono scoprire chi è il “traditore” tra di loro per vincere un premio.
A quanto pare però, a breve, i fan potrebbero conoscere da vicino, le ultime vicende dell’imprenditrice di Cremona, in una docufiction, in arrivo su una piattaforma di streaming. Così almeno si sussurra. Reduce da una bella Pasqua in Portogallo con i figli e la sorella, Chiara Ferragni è insomma lanciatissima.
Stefano Mauri
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