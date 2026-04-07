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Chiara Ferragni: lanciatissima e in meritata (ri)ascesa ha detto no a The Traitors Italia?

Momento magico e denso di impegni per l'imprenditrice digitale

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri7 Aprile 2026
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E’ in modalità… meritatissima ripartenza, tanto in amore, quanto sul lavoro, Chiara Ferragni, lanciatissima e, come ha scritto la versione On Line di Vanity Fair, determinata nel dire: no grazie, al reality The Traitors Italia, il format in cui i concorrenti devono scoprire chi è il “traditore” tra di loro per vincere un premio.

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A quanto pare però, a breve, i fan potrebbero conoscere da vicino, le ultime vicende dell’imprenditrice di Cremona, in una docufiction, in arrivo su una piattaforma di streaming. Così almeno si sussurra. Reduce da una bella Pasqua in Portogallo con i figli e la sorella, Chiara Ferragni è insomma lanciatissima.

Stefano Mauri

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Chiara Ferragni
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri7 Aprile 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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