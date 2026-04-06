Emma Marrone e la Pasqua in Salento tra il tour da preparare e nuove canzoni da creare

Emma Marrone ha deciso di trascorrere le feste insieme alla sua famiglia. La celebre cantante ha condiviso sui social lo scatto di una chiesa di Aradeo, il paesino in provincia di Lecce dove si è trasferita durante l’infanzia insieme alla sua famiglia.

Quindi, come ha sottolineato il magazine Leggo, per il momento, niente viaggi o scampagnate con gli amici, ma solo del tempo da passare in compagnia della mamma e dei parenti, all’insegna di un pranzo a base di cucina pugliese. Intanto, Emma e Rkomi vanno forte, col loro brano “Vacci Piano”, canzone che spacca e piace un sacco, va forte, al contrario,del titolo. E, lontano dalle luci della ribalta, Emma Marrone sta preparando il suo tour estivo e nuove canzoni per l’album in lavorazioni.

Stefano Mauri