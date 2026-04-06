MusicaNotizie flashSocial StarsocietàSpettacolo

Emma Marrone e la Pasqua in Salento tra il tour da preparare e nuove canzoni da creare

Intanto “Vacci Piano” cin Rkomi va fortissimo

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri6 Aprile 2026
80

Emma Marrone ha deciso di trascorrere le feste insieme alla sua famiglia. La celebre cantante ha condiviso sui social lo scatto di una chiesa di Aradeo, il paesino in provincia di Lecce dove si è trasferita durante l’infanzia insieme alla sua famiglia.

Quindi, come ha sottolineato il magazine Leggo, per il momento, niente viaggi o scampagnate con gli amici, ma solo del tempo da passare in compagnia della mamma e dei parenti, all’insegna di un pranzo a base di cucina pugliese. Intanto, Emma e Rkomi vanno forte, col loro brano “Vacci Piano”, canzone che spacca e piace un sacco, va forte, al contrario,del titolo. E, lontano dalle luci della ribalta, Emma Marrone sta preparando il suo tour estivo e nuove canzoni per l’album in lavorazioni.

Stefano Mauri

Quando i lettori comprano attraverso i link Amazon ed altri link di affiliazione presenti sul sito - nei post in cui è presente un prodotto in vendita - Fronte del Blog potrebbe ricevere una commissione, senza però che il prezzo finale per chi acquista subisca alcuna variazione.
Tag
Emma emma marrone Pasqua rkomi Vacci piano
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri6 Aprile 2026
80
Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
Commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Pulsante per tornare all'inizio
Chiudi

Adblock rilevato

Per favore, disattiva il blocco della pubblicità su questo sito, grazie