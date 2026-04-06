Clara è una “Primadonna” con tanta voglia di una svolta artistica

La cantante Clara è quindi pronta ad aprire un nuovo capitolo del suo percorso musicale cil nuovo singolo si intitola Primadonna: un brano importantissimo per l’artista, caratterizzato da un’estetica rinnovata e da un’attitudine ironica e dissacrante che gioca, in pratica, a capovolgere i punti di vista e a mettere in discussione i tradizionali ruoli di genere.
Chapeau a Clara Soccini, in arte Clara, brava a intraprendere un nuovo percorso artistico. E sicuramente Clara, lascerà il segno. Scommettiamo?
Stefano Mauri
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