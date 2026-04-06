Alla Juventus è bastato un tempo per battere il Genoa, ma adesso bisogna vincere a Bergamo

Con due gol nei primi 17 minuti, quindi alla Juventus di mister Luciano Spalletti e’ bastato un tempo per battere il Genoa e tornare a vedere il quarto posto, che dopo la frenata del Como che, dista solo un punto. Contro i rossoblu genoani ha aperto le marcature Bremer di testa dopo 4’, poi è arrivato il raddoppio di McKennie.
Dopo l’intervallo Di Gregorio, entrato al posto di Perin (fastidio al polpaccio) ha pagato un rigore a Martin. Ah… un problema al polpaccio, ha costretto al forfait Vlahovic, mentre si scaldava prima di entrare in campo. Sabato prossimo, il match tra la Juventus di Spalletti e l’Atalanta a Bergamo, dirà molto sulle speranze dei bianconeri di qualificarsi in Champions League.
Stefano Mauri
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