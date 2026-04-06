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Alla Juventus è bastato un tempo per battere il Genoa, ma adesso bisogna vincere a Bergamo

Mister Luciano Spalletti è un grande trainer, ma deve trovare continuità in bianconero

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri6 Aprile 2026
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Con due gol nei primi 17 minuti, quindi alla Juventus di mister Luciano Spalletti e’ bastato un tempo per battere il Genoa  e tornare a vedere il quarto posto, che dopo la frenata del Como che, dista solo un punto. Contro i rossoblu genoani ha aperto le marcature Bremer di testa dopo 4’, poi è arrivato il raddoppio di McKennie.blank

Dopo l’intervallo Di Gregorio, entrato al posto di Perin (fastidio al polpaccio) ha pagato un rigore a Martin. Ah… un problema al polpaccio, ha costretto al forfait Vlahovic, mentre si scaldava prima di entrare in campo. Sabato prossimo, il match tra la Juventus di Spalletti e l’Atalanta a Bergamo, dirà molto sulle speranze dei bianconeri di qualificarsi in Champions League.

Stefano Mauri

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Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri6 Aprile 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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