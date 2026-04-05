Gennaro Gattuso non è più il Ct dell’Italia. Sulla panca azzurra, più che nomi pesanti ci vorrebbe il bravo Alberto Bollini

Quindi, Rino Gattuso non è più il commissario tecnico della Nazionale: risoluzione consensuale del contratto e addio, con rinuncia di una parte di spettanze, dello stesso Gattuso, a favore del suo staff. E’ davvero una bella persona Rino Gattuso, ma forse, il ruolo di commissario tecnico non gli si addice.
Quindi, ha fatto bene Gigi Buffon quando piazzò, mesi fa, il buon Gennaro Gattuso sulla panca azzurra? Mah, qualche errore, Gattuso l’ha fatto: la mancata convocazione di Fagioli, Zaniolo e Bernardeschi, la difesa a 3, l’aver convocato Bastoni, non al meglio della condizione e, aver fatto tirare, il primo penalty decisivo al giovane Pio Esposito. Chi al posto di Gattuso? Non rilanciamo da questo sito il nome di Alberto Bollini, bravo selezionatore tecnico dell’Under 19. Ah… giovani interessanti, nel calcio italiano ci sono, ma nelle prime squadre, i procuratori piazzano poi stranieri seguendo i vari valzer del calciomercato.
Stefano Mauri