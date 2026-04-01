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Sarah Toscano è un’artista completa che sa ancora sognare: “Recitare e cantare nel mio futuro”

Brava e lanciata la giovane cantautrice lombarda ha fatto il suo debutto da attrice

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri1 Aprile 2026
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Non Abbiamo Bisogno di Parole

, il film in cui Sarah Toscano ha fatto il suo esordio come attrice, è il connubio perfetto tra due comunità diverse, quella degli udenti e quella dei non udenti, che convivono insieme e imparano a mettersi a nudo a vicenda. Il lungometraggio, disponibile su Netflix dal 3 aprile, mette in scena nel modo più autentico possibile, la bellezza delle diversità e i sacrifici che spesso non si vedono da chi li affronta.

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E come hanno scritto su chimagazine.it, ripresi da Dagopsia, nel film, Sarah Toscano veste i panni della protagonista, Eletta, unica udente della sua famiglia, in una storia capace di colpire nel profondo, col cast, composto appunto dalla cantante e da Alessandro Parigi, Emilio Insolera, Carola Insolera, Antonio Iorillo, Asia Corvino, con la partecipazione di Serena Rossi. Cosa pensa del suo debutto davanti alla telecamera la bravissima Sarah? Ecco in sintesi il suo pensiero: “È sicuramente una cosa che voglio portarmi dietro. Mi sono innamorata del mondo del cinema. Mi sono innamorata del prendere la vita di un’altra persona. È una cosa incredibile, secondo me. Vorrei continuare in futuro questo percorso, parallelamente alla musica”.

Stefano Mauri

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Non abbiamo bisogno di parole Sarah Toscano
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri1 Aprile 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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