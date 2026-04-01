Sarah Toscano è un’artista completa che sa ancora sognare: “Recitare e cantare nel mio futuro”

“Non Abbiamo Bisogno di Parole“

, il film in cui Sarah Toscano ha fatto il suo esordio come attrice, è il connubio perfetto tra due comunità diverse, quella degli udenti e quella dei non udenti, che convivono insieme e imparano a mettersi a nudo a vicenda. Il lungometraggio, disponibile su Netflix dal 3 aprile, mette in scena nel modo più autentico possibile, la bellezza delle diversità e i sacrifici che spesso non si vedono da chi li affronta.

E come hanno scritto su chimagazine.it, ripresi da Dagopsia, nel film, Sarah Toscano veste i panni della protagonista, Eletta, unica udente della sua famiglia, in una storia capace di colpire nel profondo, col cast, composto appunto dalla cantante e da Alessandro Parigi, Emilio Insolera, Carola Insolera, Antonio Iorillo, Asia Corvino, con la partecipazione di Serena Rossi. Cosa pensa del suo debutto davanti alla telecamera la bravissima Sarah? Ecco in sintesi il suo pensiero: “È sicuramente una cosa che voglio portarmi dietro. Mi sono innamorata del mondo del cinema. Mi sono innamorata del prendere la vita di un’altra persona. È una cosa incredibile, secondo me. Vorrei continuare in futuro questo percorso, parallelamente alla musica”.

Stefano Mauri