L’Italia fuori dal Mondiale ancora una volta. Il Ct Rino Gattuso in lacrime: “Così fa male”

“I ragazzi hanno sorpreso anche me oggi per il cuore che ci hanno messo. Io personalmente chiedo scusa che non ce l’ho fatta, ma i ragazzi oggi mi hanno impressionato. Oggi parlare del mio futuro non è importante, oggi era importante andare ai Mondiali. Ci teniamo la prestazione, ma fa male”

. Così alla Rai il Ct dell’Italia Gennaro Gattuso ha parlato dopo l’eliminazione ai rigori contro la Bosnia. “Una mazzata così è difficile da digerire. Non voglio parlare di arbitri e non voglio parlare di niente, ma oggi è ingiusto. Il calcio è questo, però è difficile digerire”, ha poi aggiunto Rino Gattuso.

Ancora una volta quindi, la rappresentativa azzurra non andrà al Mondiale. E il calcio italiano è tutto da rifare. Con Gennaro Gattuso e Gigi Buffon confermati in azzurro?

Stefano Mauri