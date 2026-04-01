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L’Italia fuori dal Mondiale ancora una volta. Il Ct Rino Gattuso in lacrime: “Così fa male”

La Bosnia vince ai rigori. Il calcio italiano è tutto da rifare

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri1 Aprile 2026
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“I ragazzi hanno sorpreso anche me oggi per il cuore che ci hanno messo. Io personalmente chiedo scusa che non ce l’ho fatta, ma i ragazzi oggi mi hanno impressionato. Oggi parlare del mio futuro non è importante, oggi era importante andare ai Mondiali. Ci teniamo la prestazione, ma fa male”

. Così alla Rai il Ct dell’Italia Gennaro Gattuso ha parlato dopo l’eliminazione ai rigori contro la Bosnia. “Una mazzata così è difficile da digerire. Non voglio parlare di arbitri e non voglio parlare di niente, ma oggi è ingiusto. Il calcio è questo, però è difficile digerire”, ha poi aggiunto Rino Gattuso.

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Ancora una volta quindi, la rappresentativa azzurra non andrà al Mondiale. E il calcio italiano è tutto da rifare. Con Gennaro Gattuso e Gigi Buffon confermati in azzurro?

 

Stefano Mauri

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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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