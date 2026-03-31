Impegnata e con lo sguardo sognante, Chiara Ferragni è ancora più lanciata

Eh già, come hanno scritto sul sito internet di Rds: “seppur non ci siano informazioni ufficiali su Chiara Ferragni e il nuovo compagno Josè Hernandez, ormai tutti, sia gli esperti di gossip che i follower dell’imprenditrice, sono convinti che la relazione vada a gonfie vele. Quest’ultima foto, che ritrae la Ferragni nuda a letto, la dimostrerebbe. E le foto che l’imprenditrice di Cremona pubblica sui suoi canali social, la ritraggono sempre più bella, serena, impegnata, consapevole e radiosa.

Nei giorni scorsi inoltre, Chiara Ferragni ha regalato un sogno a sua figlia Vittoria per il compleanno : il soggiorno n una meravigliosa suite a tema Alice nel Paese delle Meraviglie. Domenica scorsa invece, Chiara, con le sorelle Francesca e Valentina e la mamma, la scrittrice Marina Di Guardo, hanno passato l’ultimo giorno dello scorso weekend, sull’amatissimo lago di Como. Impegnata (professionalmente e sentimentalmente), Chiara Ferragni è ancora più bella e sognante, no?

Stefano Mauri