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Impegnata e con lo sguardo sognante, Chiara Ferragni è ancora più lanciata

Momento magico e meritato per l'imprenditrice di Cremona

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri31 Marzo 2026
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Eh già, come hanno scritto sul sito internet di Rds: “seppur non ci siano informazioni ufficiali su Chiara Ferragni e il nuovo compagno Josè Hernandez, ormai tutti, sia gli esperti di gossip che i follower dell’imprenditrice, sono convinti che la relazione vada a gonfie vele. Quest’ultima foto, che ritrae la Ferragni nuda a letto, la dimostrerebbe. E le foto che l’imprenditrice di Cremona pubblica sui suoi canali social, la ritraggono sempre più bella, serena, impegnata, consapevole e radiosa.

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Nei giorni scorsi inoltre, Chiara Ferragni ha regalato un sogno a sua figlia Vittoria per il compleanno : il soggiorno n una meravigliosa suite a tema Alice nel Paese delle Meraviglie. Domenica scorsa invece, Chiara, con le sorelle Francesca e Valentina e la mamma, la scrittrice Marina Di Guardo, hanno passato l’ultimo giorno dello scorso weekend, sull’amatissimo lago di Como. Impegnata (professionalmente e sentimentalmente), Chiara Ferragni è ancora più bella e sognante, no?

Stefano Mauri

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Chiara Ferragni Josè Hernandez
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri31 Marzo 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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