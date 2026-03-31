Bar SportNotizie flashSocial Starsocietà

Davvero dà fastidio e fa discutere qualcuno, una bella cena del capitano della Juve Manuel Locatelli, coi compagni di nazionale?

Siamo diventati davvero brutti. Soprattutto via social

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri31 Marzo 2026
67
blank

Ma davvero dà fastidio, per fare gruppo e stemperare la tensione, una sera a cena con i compagni di Nazionale ? Mah. Citando comunque la versione On Line della Gazzetta dello Sport di qualche giorno fa: “Manuel Locatelli, capitano della Juventus e finito nel vortice delle critiche da parte dei suoi supporters per aver condiviso venerdì sera la celebre bistecca fritta della “Trattoria da Tullio” a Montebeni, sulle colline di Firenze, con quattro dei cinque calciatori dell’Inter convocati da Gattuso.

blank

 

La colpa? Essersi fatto fotografare al fianco di Alessandro Bastoni, Federico Dimarco, Nicolò Barella e Pio Esposito. E poco importa che ci fosse pure il portiere del Tottenham Guglielmo Vicario, infortunato ma presente a Coverciano per supportare i compagni”. Ah … come siamo diventati brutti.

 

Stefano Mauri

Quando i lettori comprano attraverso i link Amazon ed altri link di affiliazione presenti sul sito - nei post in cui è presente un prodotto in vendita - Fronte del Blog potrebbe ricevere una commissione, senza però che il prezzo finale per chi acquista subisca alcuna variazione.
Tag
Inter Juventus manuel locatelli
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri31 Marzo 2026
67
Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
Commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Pulsante per tornare all'inizio
Chiudi

Adblock rilevato

Per favore, disattiva il blocco della pubblicità su questo sito, grazie