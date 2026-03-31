Davvero dà fastidio e fa discutere qualcuno, una bella cena del capitano della Juve Manuel Locatelli, coi compagni di nazionale?

Ma davvero dà fastidio, per fare gruppo e stemperare la tensione, una sera a cena con i compagni di Nazionale ? Mah. Citando comunque la versione On Line della Gazzetta dello Sport di qualche giorno fa: “Manuel Locatelli, capitano della Juventus e finito nel vortice delle critiche da parte dei suoi supporters per aver condiviso venerdì sera la celebre bistecca fritta della “Trattoria da Tullio” a Montebeni, sulle colline di Firenze, con quattro dei cinque calciatori dell’Inter convocati da Gattuso.
La colpa? Essersi fatto fotografare al fianco di Alessandro Bastoni, Federico Dimarco, Nicolò Barella e Pio Esposito. E poco importa che ci fosse pure il portiere del Tottenham Guglielmo Vicario, infortunato ma presente a Coverciano per supportare i compagni”. Ah … come siamo diventati brutti.
Stefano Mauri