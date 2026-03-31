Brave Elodie e Franceska Nuredini: si fa così! In che senso? Niente parole, ma solo foto e immagini di felicità

Bravissima Elodie, si fa così. In che senso? Beh, la cantante, come sottolineato pure dalla versione On Line di Io Donna, ha deciso di far parlare soltanto le fotografie, senza aggiungere didascalie, ma con un carosello di foto su Instagram che, ovviamente… ha subito infiammato il gossip di primavera. Tra scatti di relax e momenti con gli amici, cattura l’occhio, la bella, intima, totale, serena e sensuale sintonia con Franceska Nuredini, la bellissima ballerina.
Ah … tra le foto condivise da Elodie ce n’è una, così messa forse lì a caso, surreale, che ritrae il cantautore Tananai, in una vasca da bagno con un dei piatti sporchi in mano. Beh, Elodie e Franceska Nuredini, sono bellissime, magiche, felici e libere. Soprattutto per questo, il loro feeling, infastidisce qualcuno.
Stefano Mauri