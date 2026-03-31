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Brave Elodie e Franceska Nuredini: si fa così! In che senso? Niente parole, ma solo foto e immagini di felicità

E tra le fotografie postate via social, appare anche un surreale Tananai

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri31 Marzo 2026
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Bravissima Elodie, si fa così. In che senso? Beh, la cantante, come sottolineato pure dalla versione On Line di Io Donna, ha deciso di far parlare soltanto le fotografie, senza aggiungere didascalie, ma con un carosello di foto su Instagram che, ovviamente… ha subito infiammato il gossip di primavera. Tra scatti di relax e momenti con gli amici, cattura l’occhio, la bella, intima, totale, serena e sensuale sintonia con Franceska Nuredini, la bellissima ballerina.

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Ah … tra le foto condivise da Elodie ce n’è una, così messa forse lì a caso, surreale, che ritrae il cantautore Tananai, in una vasca da bagno con un dei piatti sporchi in mano. Beh, Elodie e Franceska Nuredini, sono bellissime, magiche, felici e libere. Soprattutto per questo, il loro feeling, infastidisce qualcuno.

 

Stefano Mauri

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Elodie Franceska Nuredini Tananai
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri31 Marzo 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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