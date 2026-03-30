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Fedez e la compagna Giulia Honegger genitori la prossima estate?

Il rapper è reduce da un grande Sanremo in tandem con Marco Masini

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri30 Marzo 2026
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Quindi Fedez si prepara ad allargare ancora la famiglia? Risposta affermativa come scrivono tutti, redzione On Line di Leggo compresa. Già, la compagna del rapper, Giulia Honegger, è incinta del loro primo figlio insieme. Ovviamente, sul web si parla anche e soprattutto del sesso del bebè, con un’amica di Giulia: Mariavittoria, che avrebbe messo “like” a un contenuto social di “Webboh” in cui si parlava di un maschietto.

fedez

I diretti interessati tuttavia, non hanno ancora confermato. Reduce da un ottimo Festival di Sanremo, in coppia con Marco Masini, Fedez e Giulia dovrebbero diventare genitori in estate. E chissà se per l’occasione, l’ex marito di Chiara Ferragni farà uscire una canzone estiva delle sue, mah…

Stefano Mauri  

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Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri30 Marzo 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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