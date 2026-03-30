Fedez e la compagna Giulia Honegger genitori la prossima estate?

Quindi Fedez si prepara ad allargare ancora la famiglia? Risposta affermativa come scrivono tutti, redzione On Line di Leggo compresa. Già, la compagna del rapper, Giulia Honegger, è incinta del loro primo figlio insieme. Ovviamente, sul web si parla anche e soprattutto del sesso del bebè, con un’amica di Giulia: Mariavittoria, che avrebbe messo “like” a un contenuto social di “Webboh” in cui si parlava di un maschietto.
I diretti interessati tuttavia, non hanno ancora confermato. Reduce da un ottimo Festival di Sanremo, in coppia con Marco Masini, Fedez e Giulia dovrebbero diventare genitori in estate. E chissà se per l’occasione, l’ex marito di Chiara Ferragni farà uscire una canzone estiva delle sue, mah…
Stefano Mauri
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