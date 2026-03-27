Alexia ha riportato al centro della Musica Dance, gli anni Novanta, in una serata magica a Milano

Eh già… alla grandissima, Alexia, pseudonimo di Alessia Aquilani, è tornata sulla scena musicale con un nuovo progetto, The Party – Back to the Dancefloor, concerto a effetto nostalgia che ha fatto ballare il Fabrique di Milano e reso pop la Dance anni 90.

Ah … così, ripresa da Leggo, la cantante spezzina aveva anticipato il suo show: “È un traguardo perché da anni il pubblico mi chiede concerti qui, invece sono sempre fuori Italia. Ho cantato al Blue Note per un progetto natalizio, stavolta canto quello che ho portato nel mondo per anni. Abbiamo attraversato un periodo in cui questo genere non era tenuto in considerazione, poi è tornato in auge. La vague anni ’90 da noi è apparsa 3 o 4 anni fa, ho colto l’occasione per ripartire nel nostro paese con brani nuovi: in inglese, perché lo vuole il pubblico e lo voglio anche io. Con questo live celebro l’amore per gli anni ’90 che molte persone hanno, vogliono rivivere quei momenti con canzoni che hanno segnato il nostro immaginario attraversando anche i primi 2000”.

Chapeau quindi ad Alexia, ha riportato alla grande la voglia di ballare nel capoluogo meneghino e, in sala, pure la presentatrice Barbara D’Urso (meriterebbe di tornare protagonista in Tv) ha ballato e gradito gli evergreen della cantante dalla voce calda che fa subito effetto disco…

Stefano Mauri