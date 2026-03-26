Emma Marrone sta scrivendo il nuovo atteso album: “Sarà un’Emmata, uscirà quando sarà il suo tempo”

“Vacci Piano l’ho scritta tempo fa e l’ho tenuta nel cassetto un po’, e’ uscita adesso perché era arrivato il suo momento. Sto scrivendo il nuovo album e uscirà quando sarà il suo momento. Sarà una Emmata”.

Così Emma Marrone, giovedì 26 marzo, in diretta sulle frequenze di RTL 102.5 ha presentato la sua nuova canzone: la bellissima ballata cantata con Rkomi, canzone che mette in scena una storia sentimentale che sembra avviata verso la conclusione, raccontata attraverso un dialogo emotivo tra due persone che provano ancora a comprendere ciò che resta del loro legame.



“Vacci piano” è una poesia meravigliosa fatta in musica e va fortissimo. Chapeau a Emma Marrone e Rkomi.

Stefano Mauri