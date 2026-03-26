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Emma Marrone sta scrivendo il nuovo atteso album: “Sarà un’Emmata, uscirà quando sarà il suo tempo”

La cantautrice dalla voce che graffia, a tutta musica … e’ in formissima

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri26 Marzo 2026
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“Vacci Piano l’ho scritta tempo fa e l’ho tenuta nel cassetto un po’, e’ uscita adesso perché era arrivato il suo momento. Sto scrivendo il nuovo album e uscirà quando sarà il suo momento. Sarà una Emmata”.blank

Così Emma Marrone, giovedì 26 marzo, in diretta sulle frequenze di RTL 102.5 ha presentato la sua nuova canzone: la bellissima ballata cantata con Rkomi, canzone che mette in scena una storia sentimentale che sembra avviata verso la conclusione, raccontata attraverso un dialogo emotivo tra due persone che provano ancora a comprendere ciò che resta del loro legame.

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“Vacci piano” è una poesia meravigliosa fatta in musica e va fortissimo. Chapeau a Emma Marrone e Rkomi. 

Stefano Mauri

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Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri26 Marzo 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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