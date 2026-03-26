Notizie flashSocial Starsocietà

Continua il giro del mondo di Chiara Ferragni, protagonista di una campagna pubblicitaria globale

E' tornato finalmente il sereno intorno all'imprenditrice di Cremona

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri26 Marzo 2026
85
blank

Londra, Parigi, Milano, Roma: Chiara Ferragni continua a fare il giro del mondo, attraverso cartelloni e immagini della campagna pubblicitaria, globale, che la vede testimonial del brand Guess. Tanto dal punto di vista sentimentale: grazie alla frequentazione col manager colombiano José Hernandez, quanto da quello professionale (tanta carne al fuoco), l’imprenditrice di Cremona sta vivendo un bellissimo (e meritato) momento di serenità.

blank

E il meglio, per Chiara Ferragni, deve ancora venire. Scommettiamo?  Ah … dopo tanto tempo, Chiara è stata nuovamente fotografata con l’ex marito Fedez, in occasione della festa di compleanno del figlio Leone. Pure sta questo fronte insomma è arrivato un bel raggio di sole.

Stefano Mauri

 

Quando i lettori comprano attraverso i link Amazon ed altri link di affiliazione presenti sul sito - nei post in cui è presente un prodotto in vendita - Fronte del Blog potrebbe ricevere una commissione, senza però che il prezzo finale per chi acquista subisca alcuna variazione.
Tag
Chiara Ferragni
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri26 Marzo 2026
85
Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
Commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Pulsante per tornare all'inizio
Chiudi

Adblock rilevato

Per favore, disattiva il blocco della pubblicità su questo sito, grazie