Continua il giro del mondo di Chiara Ferragni, protagonista di una campagna pubblicitaria globale

Londra, Parigi, Milano, Roma: Chiara Ferragni continua a fare il giro del mondo, attraverso cartelloni e immagini della campagna pubblicitaria, globale, che la vede testimonial del brand Guess. Tanto dal punto di vista sentimentale: grazie alla frequentazione col manager colombiano José Hernandez, quanto da quello professionale (tanta carne al fuoco), l’imprenditrice di Cremona sta vivendo un bellissimo (e meritato) momento di serenità.
E il meglio, per Chiara Ferragni, deve ancora venire. Scommettiamo? Ah … dopo tanto tempo, Chiara è stata nuovamente fotografata con l’ex marito Fedez, in occasione della festa di compleanno del figlio Leone. Pure sta questo fronte insomma è arrivato un bel raggio di sole.
Stefano Mauri
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