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Achille Lauro niente X Factor, per scelta sua e con la voglia di diventare regista e attore ?

Intanto, il geniale artista, prosegue alla grande il suo tour a tutta musica

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri26 Marzo 2026
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La macchina organizzativa del talent show di Sky è già in movimento: a giugno partiranno i provini per la ventesima edizione di X Factor, al via a settembre. Per quanto riguarda il cast dovrebbero essere tutti confermati a parte Achille Lauro che avrebbe già comunicato alla produzione la sua decisione di lasciare lo show.

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A proposito, sussurri illuminanti, ehm … (appunto) sussurrano che, Achille Lauro, dopo la musica, il canto, la televisione e la scrittura voglia sperimentare altre forme artistiche quali regia e recitazione e sarebbe impegnato, tra una data e l’altra del tour, nella realizzazione di una storia cinematografica da realizzare, magari con qualche piattaforma alle spalle.

Stefano Mauri

 

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Achille Lauro
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri26 Marzo 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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