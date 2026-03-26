Achille Lauro niente X Factor, per scelta sua e con la voglia di diventare regista e attore ?

La macchina organizzativa del talent show di Sky è già in movimento: a giugno partiranno i provini per la ventesima edizione di X Factor, al via a settembre. Per quanto riguarda il cast dovrebbero essere tutti confermati a parte Achille Lauro che avrebbe già comunicato alla produzione la sua decisione di lasciare lo show.
A proposito, sussurri illuminanti, ehm … (appunto) sussurrano che, Achille Lauro, dopo la musica, il canto, la televisione e la scrittura voglia sperimentare altre forme artistiche quali regia e recitazione e sarebbe impegnato, tra una data e l’altra del tour, nella realizzazione di una storia cinematografica da realizzare, magari con qualche piattaforma alle spalle.
Stefano Mauri
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