Milano saluta il ritorno della Dance Anni 90, con le canzoni di Alexia

Ci siamo, la serata del 26 marzo, in programma al Fabrique di Milano, ok ritorno in grande stile di Alexia, icona assoluta della dance all’italiana anni ’90, si annuncia pirotecnica. L’evento si intitolerà The Party – Back to the Dancefloor, oltre un’ora e mezza in cui il pubblico potrà riascoltare dal vivo tutte le hit in lingua inglese di Alessia Aquilani (così all’anagrafe), da Uh la la la a Me and You da Summer is Crazya Happy, e poi naturalmente il passaggio a canzoni in italiano, soprattutto Dimmi come… e Per dire di no, con le quali fece una magnifica figura al Festival di Sanremo.



Il portale Open, ad Alexia ha dedicato ampio spazio e lei ha detto quante copie di dischi ha venduto nei suoi anni d’oro: “Sono 6 milioni, in un periodo in cui già le vendite erano in crisi, quindi, devo dire, sono molto orgogliosa di quei risultati, perché oggi farebbero girare la testa. Ciò che mi ricordo è un grandissimo fermento in Italia, soprattutto per noi che producevamo questo genere di musica. Era un momento in cui, se lavoravi bene, con determinazione, con le idee chiare su ciò che volevi raggiungere, le occasioni non mancavano, ci si poteva veramente giocare una bella chance”.

Stefano Mauri