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Ma quanto bella è “Vacci Piano”, la ballata di Emma Marrone e Rkomi

E' bastata, intanto, una foto del fratello della cantautrice, per accendere il web: "Quant' è bono"

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri25 Marzo 2026
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Allora, come riportano vati media, compresa la versione On Line de Il Mattino, ecco è bastata una foto, pubblicato da Emma Marrone insieme al fratello per scatenare centinaia di commenti tra stupore e ironia. “Quant’è bono”, “Ma dove lo avevi nascosto?” si legge sotto il post, diventato rapidamente virale. Ebbene, sì: Francesco Marrone, detto Checco è un bel ragazzo. Ed è bellissima, oltre a Emma Marrone, (ovviamente), pure la ballata “Vacci Piano”, cantata dalla stessa Emma insieme a Rkomi.

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Prodotta da Juli ie Francesco “Katoo” Catitti, composta da Juli ed Emma e scritto da Emma con Rkomi e Tredici Pietro, la canzone piace e, come ha spiegato proprio la cantautrice dalla voce che graffia:L’ho scritta senza fare riferimento a un momento specifico, come può essere la fine di una storia d’amore, ma pensando ai malintesi e ai fraintendimenti che sono sempre presenti nella condizione umana. Si comunica sempre meno: abbiamo delegato tutto ai social. E a volte si rovinano rapporti, sia d’amore sia di amicizia, proprio per la mancanza di comunicazione”.

Stefano Mauri

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Emma emma marrone rkomi Vacci piano
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri25 Marzo 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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