Ma quanto bella è “Vacci Piano”, la ballata di Emma Marrone e Rkomi

Allora, come riportano vati media, compresa la versione On Line de Il Mattino, ecco è bastata una foto, pubblicato da Emma Marrone insieme al fratello per scatenare centinaia di commenti tra stupore e ironia. “Quant’è bono”, “Ma dove lo avevi nascosto?” si legge sotto il post, diventato rapidamente virale. Ebbene, sì: Francesco Marrone, detto Checco è un bel ragazzo. Ed è bellissima, oltre a Emma Marrone, (ovviamente), pure la ballata “Vacci Piano”, cantata dalla stessa Emma insieme a Rkomi.

Prodotta da Juli ie Francesco “Katoo” Catitti, composta da Juli ed Emma e scritto da Emma con Rkomi e Tredici Pietro, la canzone piace e, come ha spiegato proprio la cantautrice dalla voce che graffia:“L’ho scritta senza fare riferimento a un momento specifico, come può essere la fine di una storia d’amore, ma pensando ai malintesi e ai fraintendimenti che sono sempre presenti nella condizione umana. Si comunica sempre meno: abbiamo delegato tutto ai social. E a volte si rovinano rapporti, sia d’amore sia di amicizia, proprio per la mancanza di comunicazione”.

Stefano Mauri