Chiara Ferragni e Fedez alla festa di compleanno del figlio Leone, sono da Chapeau!

Fedez

e Chiara Ferragni di nuovo insieme per la feste di compleanno del figlio Leone? Sì, come evidenziano gli scatti di Diva e Donna. Ed è giusto così, poiché i figli non devono pagare il passato dei genitori, no?

E al party per gli 8 anni del primogenito, tra battaglie laser e tatuaggi fake di Labubu, il rapper si è presentato con Giulia Honegger. E la nuova compagna di Federico Lucia aspetterebbe un figlio dal cantante. Dal punto di vista lavorativo e sentimentale, tanto Chiara Ferragni e Fedez: una volta Ferregnez, oggi Ferragnex, stanno passando un bel periodo. Bene, i due, si meritano una bella e serena parellela ripartenza.

Stefano Mauri