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Chiara Ferragni e Fedez alla festa di compleanno del figlio Leone, sono da Chapeau!

I Ferragnex stanno vivendo un sereno e parallelo bel periodo

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri25 Marzo 2026
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Fedez

e Chiara Ferragni di nuovo insieme per la feste di compleanno del figlio Leone? Sì, come evidenziano gli scatti di Diva e Donna. Ed è giusto così, poiché i figli non devono pagare il passato dei genitori, no?

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E al party per gli 8 anni del primogenito, tra battaglie laser e tatuaggi fake di Labubu, il rapper si è presentato con Giulia Honegger. E la nuova compagna di Federico Lucia aspetterebbe un figlio dal cantante. Dal punto di vista lavorativo e sentimentale, tanto Chiara Ferragni e Fedez: una volta Ferregnez, oggi Ferragnex, stanno passando un bel periodo. Bene, i due, si meritano una bella e serena parellela ripartenza.

 

Stefano Mauri  

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Chiara Ferragni fedez
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri25 Marzo 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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