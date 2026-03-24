Questa Juve non è da Champions League. E non è colpa di Luciano Spalletti

Domanda: questa Juve è da Champions League? No.Senza attaccanti, senza un centrale difensivo sinistro con carisma ed esperienza, senza un vero regista e, senza una guida tecnica esperta, almeno fino a novembre, obiettivamente la Juventus non poteva fare di piu’. E’ giusto confermare mister Luciano Spalletti anche senza ,a qualificazione in Champions League? Si’, senza se e senza ma.
Se la rosa bianconera non è completa, se Manuel Locatelli ha sbagliato, il rigore dei possibili tre punti col Sassuolo, ecco, la colpa,non è del trainer toscano, ma di chi ha fatto la squadra, no? Fischiano le orecchie al Deus Ex Machina Damien Comolli? Beh allora che inizi a fare qualcosa di juventino adesso, no?
Stefano Mauri
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