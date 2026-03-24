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Questa Juve non è da Champions League. E non è colpa di Luciano Spalletti

La Juventus dovrà cambiare tanto per tornare forte

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri24 Marzo 2026
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Domanda: questa Juve è da Champions League? No.Senza attaccanti, senza un centrale difensivo sinistro con carisma ed esperienza, senza un vero regista e, senza una guida tecnica esperta, almeno fino a novembre, obiettivamente la Juventus non poteva fare di piu’. E’ giusto confermare mister Luciano Spalletti anche senza ,a qualificazione in Champions League? Si’, senza se e senza ma.

 

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Se la rosa bianconera non è completa, se Manuel Locatelli ha sbagliato, il rigore dei possibili tre punti col Sassuolo, ecco, la colpa,non è del trainer toscano, ma di chi ha fatto la squadra, no? Fischiano le orecchie al Deus Ex Machina Damien Comolli? Beh allora che inizi a fare qualcosa di juventino adesso, no?

Stefano Mauri

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Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri24 Marzo 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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