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Atlantide, brano del film Non abbiamo bisogno di parole, è la nuova canzone della cantautrice e attrice Sarah Toscano

Brava e lanciatissima, l'artista lombarda ha le carte in regola per arrivare lontano

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri24 Marzo 2026
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Lanciatissima, la cantautrice Sarah Toscano ha presentato, in anteprima Atlantide, uno dei brani del film Non abbiamo bisogno di parole, segnando un passaggio chiaro nel suo percorso: dalla musica al cinema, senza separare le due cose. Il pezzo è stato cantato per la prima volta sul palco del Battiti Live Spring, dove l’artista ha mostrato dal vivo un brano che nasce dentro una storia più ampia, quella del film che la vede debuttare anche come attrice.

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Già, come ben hanno sottolineato, quelli di All Music Italia, con Non abbiamo bisogno di parole, remake italiano di La Famille Bélier, Sarah Toscano, entrando nel mondo della recitazione, ha esibito sé una dimensione artistica a modo suo coerente, proiettata tra… voce, fragilità, identità. Brava e lanciatissima, sì… l’artista lombarda ha le carte in regola per arrivare lontano

 

Stefano Mauri

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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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