Atlantide, brano del film Non abbiamo bisogno di parole, è la nuova canzone della cantautrice e attrice Sarah Toscano

Lanciatissima, la cantautrice Sarah Toscano ha presentato, in anteprima Atlantide, uno dei brani del film Non abbiamo bisogno di parole, segnando un passaggio chiaro nel suo percorso: dalla musica al cinema, senza separare le due cose. Il pezzo è stato cantato per la prima volta sul palco del Battiti Live Spring, dove l’artista ha mostrato dal vivo un brano che nasce dentro una storia più ampia, quella del film che la vede debuttare anche come attrice.
Già, come ben hanno sottolineato, quelli di All Music Italia, con Non abbiamo bisogno di parole, remake italiano di La Famille Bélier, Sarah Toscano, entrando nel mondo della recitazione, ha esibito sé una dimensione artistica a modo suo coerente, proiettata tra… voce, fragilità, identità. Brava e lanciatissima, sì… l’artista lombarda ha le carte in regola per arrivare lontano
Stefano Mauri