Annalisa? E’ una grande artista e una ragazza in gamba. E nessuno le fa sconti

“I primi album erano meno commerciali”:

così dice la scritta, riportata sulla t – shirt di Annalisa, in una fotografia, postata via social dalla stessa cantautrice. Commento molto divertente, ironico, intelligente, geniale, come ha fatto notare il sito internet Rds che, da solo, è più che sufficiente per chi, in oltre quindici anni di carriera, ha sempre trovato qualcosa che non andava in lei. Annalisa è la donna dei record: col maggior numero di copie vendute della sue canzoni di successo, scritte, con gli amici e autori di sempre: Davide Simonetta e Paolo Antonacci.

E in una bella intervista concessa, nei giorni scorsi, al Corriere della Sera, Annalisa, ha spiegato pure la sua svolta sexy: “Non ho mai vissuto questa cosa come una svolta improvvisa: è stato graduale. Se anni fa ero una ragazzina anche un po’ spaventata, ora penso di aver imparato molte cose. E anche se scopro le gambe, resto una brava ragazza. C’è chi vorrebbe le donne disinibite a casa e pudiche e diligenti fuori. Ho attinto un po’ dalla mia esperienza per dire che noi donne siamo sempre sottoposte a grandi giudizi”. Brava Annalisa: avanti tutta, anche se nessuno ti fa sconti. E “Canzone estiva”, la sua ultima Hit va fortissimo!

Stefano Mauri