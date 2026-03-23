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Annalisa? E’ una grande artista e una ragazza in gamba. E nessuno le fa sconti

E "Canzone estiva", la sua ultima Hit va fortissimo!  

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri23 Marzo 2026
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“I primi album erano meno commerciali”:

così dice la scritta, riportata sulla t – shirt di Annalisa, in una fotografia, postata via social dalla stessa cantautrice. Commento molto divertente, ironico, intelligente, geniale, come ha fatto notare il sito internet Rds che, da solo, è più che sufficiente per chi, in oltre quindici anni di carriera, ha sempre trovato qualcosa che non andava in lei. Annalisa è la donna dei record: col maggior numero di copie vendute della sue canzoni di successo, scritte, con gli amici e autori di sempre: Davide Simonetta e Paolo Antonacci.

E in una bella intervista concessa, nei giorni scorsi, al Corriere della Sera, Annalisa, ha spiegato pure la sua svolta sexy: “Non ho mai vissuto questa cosa come una svolta improvvisa: è stato graduale. Se anni fa ero una ragazzina anche un po’ spaventata, ora penso di aver imparato molte cose. E anche se scopro le gambe, resto una brava ragazza. C’è chi vorrebbe le donne disinibite a casa e pudiche e diligenti fuori. Ho attinto un po’ dalla mia esperienza per dire che noi donne siamo sempre sottoposte a grandi giudizi”. Brava Annalisa: avanti tutta, anche se nessuno ti fa sconti. E “Canzone estiva”, la sua ultima Hit va fortissimo!

Stefano Mauri

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Annalisa Canzone Estiva
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri23 Marzo 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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