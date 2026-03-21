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“Ossessione” di Samurai Jay va forte e nel video Belen Rodriguez “spacca”

Il brano è tra i più apprezzati e ascoltati in radio e sulle piattaforme

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri21 Marzo 2026
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Samurai Jay al Festival di Sanremo, con la canzone “Ossessione”, ha fatto il botto. E il video musicale, per la regia di Fabrizio Conte, prodotto da Borotalco.tv e scritto da Federico Cirillo e Fabrizio Conte, beh è stato realizzato con la partecipazione di Belén Rodríguez e con ospiti speciali quali Brunori Sas, 22simba, Joshua, Naiara, Rkomi, Sayf e Young Hash.

 

blankIl videoclip piace, trae ispirazione dall’immaginario del film “Dal tramonto all’alba” di Robert Rodriguez ed è davvero particolare. E Belen, sensuale rende iconica, mostrando il piede, una scena. Ed è un’immagine potentissima. Chapeau quindi a Belen Rodriguez, tornata al centro della scena e prossima, dopo aver sostenuto l’esame ad hoc, a diventare cittadina italiana.

Stefano Mauri

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belen rodriguez Ossessione Samurai Jay
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri21 Marzo 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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