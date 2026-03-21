“Ossessione” di Samurai Jay va forte e nel video Belen Rodriguez “spacca”

Samurai Jay al Festival di Sanremo, con la canzone “Ossessione”, ha fatto il botto. E il video musicale, per la regia di Fabrizio Conte, prodotto da Borotalco.tv e scritto da Federico Cirillo e Fabrizio Conte, beh è stato realizzato con la partecipazione di Belén Rodríguez e con ospiti speciali quali Brunori Sas, 22simba, Joshua, Naiara, Rkomi, Sayf e Young Hash.

Il videoclip piace, trae ispirazione dall’immaginario del film “Dal tramonto all’alba” di Robert Rodriguez ed è davvero particolare. E Belen, sensuale rende iconica, mostrando il piede, una scena. Ed è un’immagine potentissima. Chapeau quindi a Belen Rodriguez, tornata al centro della scena e prossima, dopo aver sostenuto l’esame ad hoc, a diventare cittadina italiana.

Stefano Mauri