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Momento magico per Chiara Ferragni, merito anche di Jose’ Hernandez. E spunta una foto con anello in bella vista

Bella, radiosa e impegnata, l’imprenditrice di Cremona si gode la meritata ripartenza

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri21 Marzo 2026
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Chiara Ferragni nei giorni scorsi, ha incontrato i suoi fan durante un esclusivo meet&greet presso il negozio del marchio Guess che ha rappresentato un momento di incontro e vicinanza.

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La giornata si è poi conclusa con una cena privata che ha riunito una selezione di giornalisti, talent e amici per festeggiare come si deve la collaborazione.

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Ed è un momento davvero magico per l’imprenditrice digitale di Cremona, serena, bella e lanciata nel lavoro, anche grazie alla frequentazione col manager colombiano José Hernandez. E in una fotografia via Instagram, Chiara Ferragni ha mostrato due bellissimi anelli.

Stefano Mauri

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Chiara Ferragni Josè Hernandez
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri21 Marzo 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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