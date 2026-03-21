Momento magico per Chiara Ferragni, merito anche di Jose’ Hernandez. E spunta una foto con anello in bella vista

Chiara Ferragni nei giorni scorsi, ha incontrato i suoi fan durante un esclusivo meet&greet presso il negozio del marchio Guess che ha rappresentato un momento di incontro e vicinanza.



La giornata si è poi conclusa con una cena privata che ha riunito una selezione di giornalisti, talent e amici per festeggiare come si deve la collaborazione.



Ed è un momento davvero magico per l’imprenditrice digitale di Cremona, serena, bella e lanciata nel lavoro, anche grazie alla frequentazione col manager colombiano José Hernandez. E in una fotografia via Instagram, Chiara Ferragni ha mostrato due bellissimi anelli.

Stefano Mauri