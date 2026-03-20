Fondi americani interessati ad “acquistare” la Cremonese?

Il sito Internet Cremona Sera, ha rilanciato lo scenario seguente: “Il tam tam batte in città da mesi: Arvedi è pronto a vendere la Cremonese a un fondo d’investimento. Oggi è il Sole24ore, quotidiano di Confindustria, a confermare le indiscrezioni aggiungendo alcuni particolari in un articolo di Carlo Festa dal titolo “Le mani Usa sulle Serie A di calcio. La Cremonese nel radar dei fondi”. “Una Serie A sempre più americana. Anche la Cremonese, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe infatti nel radar di due gruppi statunitensi, uno sarebbe un fondo d’oltreoceano specializzato sull’intrattenimento, l’altro un club deal di imprenditori americani“. Si legge nell’articolo de “Il Sole24ore” ed aggiunge che quest’ultimo starebbe costituendo una piattaforna di multi-club a livello europeo ed avrebbe già acquisito lo svizzero Yerdon Sport Fc. Tra i maggiori esponenti di questo gruppo vi sarebbe anche un imprenditore amerciano, Jamie Welch, e l’italiano Ignazio Castiglioni investitore nel private equity tecnologico italiano e nelle applicazioni della intelligenza artificiale. L’altro gruppo interessato, sempre secondo il quotidiano di Confindustria, sarebbe Tifosy, società di Londra guidata dall’italiano Fausto Zanetton. Dal gruppo Arvedi, interpellato dal giornalista, avrebbero fatto sapere che al momento non ci sono trattative in corso.



Ricordiamo che in serie A sono già otto le società con proprietà americane: il Milan, l’Inter, la Roma, la Fiorentina, l’Atalanta, il Parma, il Verona e il Pisa. A queste vanno aggiunte le altre proprietà straniere nella massima serie: il Bologna, il Genoa, il Como”. Ah … Il Sole 24 Ore, citando un portavoce della proprietà, riferisce che al momento non vi sono trattative in corso. Intanto, Esonerato Davide Nicola, in panchina tocca ora a mister Marco Giampaolo lanciare la volata salvezza.

Stefano Mauri