Emma Marrone: “Comunichiamo sempre meno, tutto è delegato ai social”. E “Vacci Piano”, con Rkomi, piace assai

Vacci Piano

è il nuovo singolo di Emma Marrone, in duetto Rkomi, ed è una ballad intensa. E così, i due artisti, impegnati nella promozione della loro bella canzone, sulle frequenze di Radio Dee Jay e così Emma ha spiegato cosa sta provando: “Io e Mirko siamo uniti dal rispetto per le persone da cui siamo circondati: non voglio lavorare con chi ha un’etica professionale diversa dalla mia”.

La Hit è stata prodotta da Juli insieme a Francesco “Katoo” Catitti, composta da Juli ed Emma e scritta da Emma con Rkomi e Tredici Pietro. Ed ecco come Emma Marrone ha spiegato la scrittura del pezzone: “L’ho scritta senza fare riferimento a un momento specifico, come può essere la fine di una storia d’amore, ma pensando ai malintesi e ai fraintendimenti che sono sempre presenti nella condizione umana. Si comunica sempre meno: abbiamo delegato tutto ai social. E a volte si rovinano rapporti, sia d’amore sia di amicizia, proprio per la mancanza di comunicazione”.

Stefano Mauri