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Emma Marrone: “Comunichiamo sempre meno, tutto è delegato ai social”. E “Vacci Piano”, con Rkomi, piace assai

L'artista salentina sta promuovendo il suo bellissimo duetto con il collega cantautore

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri19 Marzo 2026
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Vacci Piano

è il nuovo singolo di Emma Marrone, in duetto Rkomi, ed è una ballad intensa. E così, i due artisti, impegnati nella promozione della loro bella canzone, sulle frequenze di Radio Dee Jay e così Emma ha spiegato cosa sta provando: “Io e Mirko siamo uniti dal rispetto per le persone da cui siamo circondati: non voglio lavorare con chi ha un’etica professionale diversa dalla mia”.

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La Hit è stata prodotta da Juli insieme a Francesco “Katoo” Catitti, composta da Juli ed Emma e scritta da Emma con Rkomi e Tredici Pietro. Ed ecco come Emma Marrone ha spiegato la scrittura del pezzone: “L’ho scritta senza fare riferimento a un momento specifico, come può essere la fine di una storia d’amore, ma pensando ai malintesi e ai fraintendimenti che sono sempre presenti nella condizione umana. Si comunica sempre meno: abbiamo delegato tutto ai social. E a volte si rovinano rapporti, sia d’amore sia di amicizia, proprio per la mancanza di comunicazione”.

Stefano Mauri

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Emma emma marrone rkomi Vacci piano
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri19 Marzo 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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