Achille Lauro, straordinario a Milano: “La musica ha il compito di accompagnarci nella vita”

Achille Lauro è tornato quindi a cantare “Perdutamente” – Disco d’Oro proprio il 16 marzo scorso, nella serata della sua prima esibizione milanese all’Unipol Forum di Assago (dove tra le altre cose è stata ospite a sorpresa Laura Pausini che ha cantato con Lauro il brano “16 marzo”).

Sì è la canzone che aveva portato anche sul palco di Sanremo come omaggio alle vittime e ai feriti del rogo di capodanno a Crans-Montana. E che lo lega inevitabilmente a Milano, come giustamente ha sottolineato il Corriere della Sera, specie dopo il ricordo straziante della mamma di Achille Barosi, una delle vittime della strage, che l’ha cantata un’ultima volta al funerale del figlio, come facevano sempre insieme.

“La musica – ha detto Achille Lauro subito dopo l’esibizione – ha il compito di accompagnarci nella vita, è molto più profonda di quello che possa sembrare. Ci fa amare, sognare, condividere cose, ci fa soffrire. Alla fine siamo tutti così uguali. A volte sa toccare corde profonde da superare le parole stesse. Se questa canzone, per qualche secondo, ha fatto bene a qualcuno, allora vuol dire che ha compiuto il suo senso più autentico”.

E nei giorni scorsi, il cantautore ha fatto visita ai ragazzi ricoverati all’ospedale Niguarda, esaudendo il loro desiderio di conoscerlo.

Stefano Mauri