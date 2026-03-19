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Achille Lauro, straordinario a Milano: “La musica ha il compito di accompagnarci nella vita”

E "Perdutamente", la canzone struggente dedicata alle vittime della strage di Crans Montana è Disco d'Oro

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri19 Marzo 2026
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Achille Lauro è tornato quindi a cantare “Perdutamente” – Disco d’Oro proprio il 16 marzo scorso, nella serata della sua prima esibizione milanese all’Unipol Forum di Assago (dove tra le altre cose è stata ospite a sorpresa Laura Pausini che ha cantato con Lauro il brano “16 marzo”).
Sì è la canzone che aveva portato anche sul palco di Sanremo come omaggio alle vittime e ai feriti del rogo di capodanno a Crans-Montana. E che lo lega inevitabilmente a Milano, come giustamente ha sottolineato il Corriere della Sera, specie dopo il ricordo straziante della mamma di Achille Barosi, una delle vittime della strage, che l’ha cantata un’ultima volta al funerale del figlio, come facevano sempre insieme.

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“La musica – ha detto Achille Lauro subito dopo l’esibizione – ha il compito di accompagnarci nella vita, è molto più profonda di quello che possa sembrare. Ci fa amare, sognare, condividere cose, ci fa soffrire. Alla fine siamo tutti così uguali. A volte sa toccare corde profonde da superare le parole stesse. Se questa canzone, per qualche secondo, ha fatto bene a qualcuno, allora vuol dire che ha compiuto il suo senso più autentico”.
E nei giorni scorsi, il cantautore ha fatto visita ai ragazzi ricoverati all’ospedale Niguarda, esaudendo il loro desiderio di conoscerlo.

Stefano Mauri

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Achille Lauro Perdutamente
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri19 Marzo 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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