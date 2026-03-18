Il Festival di Sanremo 2026 non era nei piani di Emma Marrone. Intanto, il suo brano “Vacci piano” con Rkomi va forte

“Non ho portato il pezzo con Rkomi a Sanremo perché non era nei miei piani, la musica non gira solo lì”.

Così, Emma Marrone: chiara, diretta, sincera, senza tanti giri di parole, ha spiegato, nei giorni scorsi, la sua non partecipazione, al Festival di Sanremo 2026, ospite a Radio Deejay, a “Say Waaad?”.

L’artista ha poi spiegato: “Ho vissuto già tipo 14 vite, cose pesantissime e non mi faccio prendere da questo tipo di ansie. Però sono convinta di una cosa: quando fai una cosa nella quale credi tantissimo e quindi non l’ha costruita qualcuno a tavolino per te, è una cosa che tu hai creato da dentro te stessa perché l’hai portata avanti, l’hai scritta, l’hai sentita, hai invitato un altro collega a farla insieme a te e ci credi fino in fondo o che vada bene o che vada male. È una cosa che preferisco anche nel fallimento perché parliamoci chiaro fallire ogni tanto nella vita fa bene, ragazzi, non muore nessuno noi dobbiamo essere sempre in top 10, numeri 1…Che poi i fallimenti nella vita sono altri, tipo quando fallisci come essere umano”. Intanto, “Vacci piano”, il nuovo pezzone di Emma Marrone, in duetto con Rkomi, va forte.

Stefano Mauri