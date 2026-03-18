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Il Festival di Sanremo 2026 non era nei piani di Emma Marrone. Intanto, il suo brano “Vacci piano” con Rkomi va forte

La cantante va fortissimo con la sua musica, sui media tradizionali e via social

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri18 Marzo 2026
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“Non ho portato il pezzo con Rkomi a Sanremo perché non era nei miei piani, la musica non gira solo lì”.

Così, Emma Marrone: chiara, diretta, sincera, senza tanti giri di parole, ha spiegato, nei giorni scorsi, la sua non partecipazione, al Festival di Sanremo 2026, ospite a Radio Deejay, a “Say Waaad?”.

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L’artista ha poi spiegato: “Ho vissuto già tipo 14 vite, cose pesantissime e non mi faccio prendere da questo tipo di ansie. Però sono convinta di una cosa: quando fai una cosa nella quale credi tantissimo e quindi non l’ha costruita qualcuno a tavolino per te, è una cosa che tu hai creato da dentro te stessa perché l’hai portata avanti, l’hai scritta, l’hai sentita, hai invitato un altro collega a farla insieme a te e ci credi fino in fondo o che vada bene o che vada male. È una cosa che preferisco anche nel fallimento perché parliamoci chiaro fallire ogni tanto nella vita fa bene, ragazzi, non muore nessuno noi dobbiamo essere sempre in top 10, numeri 1…Che poi i fallimenti nella vita sono altri, tipo quando fallisci come essere umano. Intanto, “Vacci piano”, il nuovo pezzone di Emma Marrone, in duetto con Rkomi, va forte.

 

Stefano Mauri

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Emma emma marrone rkomi sanremo Vacci piano
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri18 Marzo 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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