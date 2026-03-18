Fedez e la compagna Giulia Honegger presto genitori? La premier Giorgia Meloni a Pulp Podcast

“Allora…”.

Stacco. Voce e volto di Giorgia Meloni. Ora c’è la conferma: giovedì, a due giorni dal voto sul referendum sulla separazione delle carriere, la presidente del Consiglio sarà a Pulp Podcast, il programma su youtube condotto dal cantante Fedez e Davide Marra. La notizia è stata anticipata martedì mattina dal Fatto ed è stata confermata ufficialmente sui profili social del Podcast, con un video anteprima della puntata: nel filmato si vedono Fedez e Marra che pongono alcune domande sul referendum, la guerra e i servizi segreti, ma senza le risposte della presidente del Consiglio. Così riporta la versione On Line de Il Fatto Quotidiano.

A proposito, Fedez e la sua fidanzata, la stilista Giulia Honegger, come si vocifera da tempo, aspetterebbero un bambino. Una notizia mai ufficializzata ma che il rapper avrebbe comunicato anche alla sua ex. A svelarlo è il settimanale Chi, ripreso da Leggo.

Stefano Mauri