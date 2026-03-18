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Fedez e la compagna Giulia Honegger presto genitori? La premier Giorgia Meloni a Pulp Podcast

Il rapper fa musica che piace e comunicazione moderna

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri18 Marzo 2026
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Allora…”.

Stacco. Voce e volto di Giorgia Meloni. Ora c’è la conferma: giovedì, a due giorni dal voto sul referendum sulla separazione delle carriere, la presidente del Consiglio sarà a Pulp Podcast, il programma su youtube condotto dal cantante Fedez e Davide Marra. La notizia è stata anticipata martedì mattina dal Fatto ed è stata confermata ufficialmente sui profili social del Podcast, con un video anteprima della puntata: nel filmato si vedono Fedez e Marra che pongono alcune domande sul referendum, la guerra e i servizi segreti, ma senza le risposte della presidente del Consiglio. Così riporta la versione On Line de Il Fatto Quotidiano.

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A proposito, Fedez e la sua fidanzata, la stilista Giulia Honegger, come si vocifera da tempo, aspetterebbero un bambino. Una notizia mai ufficializzata ma che il rapper avrebbe comunicato anche alla sua ex. A svelarlo è il settimanale Chi, ripreso da Leggo.

Stefano Mauri

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Davide Marra fedez giorgia meloni
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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