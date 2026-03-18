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Chiara Ferragni sta bene perchè il lavoro gira forte e con Josè Hernandez va benissimo

Arrivano nuove fotografie della bella coppia più sussurrata del momento

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri18 Marzo 2026
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Quindi, dopo lo scoop del settimanale Chi, che la scorsa settimana ha mostrato le prime foto di Chiara Ferragni e José Hernandez insieme, stavolta, come ben sottolineato da Leggo, è la volta del settimanale Diva a Donna, ad avere immortalato, nel numero in edicola questa settimana, la nuova coppia più sussurrata.

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Chiara e Josè, nelle immagini pubblicate dal giornale, sono insieme al parco con Paloma, il Goldern Retriever dell’influencer e imprenditrice cremonese. Pare anche che la Ferragni abbia già presentato, alla famiglia, Hernanez, nei giorni scorsi, durante la cena di compleanno della sorella Francesca. Ah e il lavoro è ritornato a girare benissimo.

Stefano Mauri

 

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Chiara Ferragni Josè Hernandez
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri18 Marzo 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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