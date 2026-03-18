Chiara Ferragni sta bene perchè il lavoro gira forte e con Josè Hernandez va benissimo

Quindi, dopo lo scoop del settimanale Chi, che la scorsa settimana ha mostrato le prime foto di Chiara Ferragni e José Hernandez insieme, stavolta, come ben sottolineato da Leggo, è la volta del settimanale Diva a Donna, ad avere immortalato, nel numero in edicola questa settimana, la nuova coppia più sussurrata.
Chiara e Josè, nelle immagini pubblicate dal giornale, sono insieme al parco con Paloma, il Goldern Retriever dell’influencer e imprenditrice cremonese. Pare anche che la Ferragni abbia già presentato, alla famiglia, Hernanez, nei giorni scorsi, durante la cena di compleanno della sorella Francesca. Ah e il lavoro è ritornato a girare benissimo.
Stefano Mauri
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