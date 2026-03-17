Chiara Ferragni, protagonista pure a Malaga: “La Spagna mi fa sempre sentire nella mia versione migliore”

“Invitata dal Malaga Film Festival. Veramente un onore partecipare a questo evento e assegnare il miglior premio fotografico. La Spagna mi fa sempre sentire nella mia versione migliore”.
Così via social ha postato Chiara Ferragni, dopo il viaggio di lavoro in Spagna. Ed è davvero un bel momento per l’imprenditrice digitale cremonese, tanto dal punto di vista professionale, quanto da quello personale.
Eh già, dopo le partecipazioni alle passate Milano e Parigi Fashion Week, il fine settimana appena conclusosi l’ha vista volare in Spagna, non in vacanza, ma per rivestire un ruolo di un certo rilievo presso il Malaga Film Festival 2026, dove, nel corso dell’evento che ha visto Chiara Ferragni assegnare il primo premio alla Fotografia, l’influencer ha esibito tre cambi d’abito, uno più bello dell’altro. Chapeau!
Stefano Mauri