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Chiara Ferragni, protagonista pure a Malaga: “La Spagna mi fa sempre sentire nella mia versione migliore”

L'imprenditrice cremonese, tornata alla grande, non ha nessuna voglia di fermarsi

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri17 Marzo 2026
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“Invitata dal Malaga Film Festival. Veramente un onore partecipare a questo evento e assegnare il miglior premio fotografico. La Spagna mi fa sempre sentire nella mia versione migliore”.

Così via social ha postato Chiara Ferragni, dopo il viaggio di lavoro in Spagna. Ed è davvero un bel momento per l’imprenditrice digitale cremonese, tanto dal punto di vista professionale, quanto da quello personale.

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Eh già, dopo le partecipazioni alle passate Milano e Parigi Fashion Week, il fine settimana appena conclusosi l’ha vista volare in Spagna, non in vacanza, ma per rivestire un ruolo di un certo rilievo presso il Malaga Film Festival 2026, dove, nel corso dell’evento che ha visto Chiara Ferragni assegnare il primo premio alla Fotografia, l’influencer ha esibito tre cambi d’abito, uno più bello dell’altro. Chapeau!

 

Stefano Mauri

 

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Chiara Ferragni Malaga
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri17 Marzo 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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