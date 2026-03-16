Chiara Ferragni, tornata protagonista nel mondo della Moda, magica, ha incantato pure a Malaga

Lanciata, bella, consapevole e matura, Chiara Ferragni, alla grandissima è tornata sotto i riflettori mostrando, giustamente, anche gli outfit più audaci, tipo il meraviglioso, sensualmagico, nude look, scelto per l’evento di Valentino a Roma.
Intanto, il settimanale Chi, ha pubblicato delle fotografie che la vedono insieme (e stare bene), insieme al manager colombiano José Hernandez. Chiara Ferragni: meravigliosa, nel fine settimana ha incantato, pure, al Festival del Cinema di Malaga con look spettacolari; in Spagna, imprenditrice e influencer cremonese ha partecipato al gala di chiusura del festival, dove ha consegnato un premio e ha brillato con un abito di moda spagnola.
Stefano Mauri
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