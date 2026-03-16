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Chiara Ferragni, tornata protagonista nel mondo della Moda, magica, ha incantato pure a Malaga

Momento magico per l'imprenditrice digitale e influencer cremonese

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri16 Marzo 2026
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Lanciata, bella, consapevole e matura, Chiara Ferragni, alla grandissima è tornata sotto i riflettori mostrando, giustamente, anche gli outfit più audaci, tipo il meraviglioso, sensualmagico, nude look, scelto per l’evento di Valentino a Roma.

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Intanto, il settimanale Chi, ha pubblicato delle fotografie che la vedono insieme (e stare bene), insieme al manager colombiano José Hernandez. Chiara Ferragni: meravigliosa, nel fine settimana ha incantato, pure, al Festival del Cinema di Malaga con look spettacolari; in Spagna, imprenditrice e influencer cremonese ha partecipato al gala di chiusura del festival, dove ha consegnato un premio e ha brillato con un abito di moda spagnola.

Stefano Mauri

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Chiara Ferragni Malaga
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri16 Marzo 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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