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Achille Lauro in visita all’ospedale Niguarda di Milano ai feriti della tragedia di Crans Montana

Il cantautore al Festival di Sanremo avevo dedicato il suo brano "Perdutamente" ai sopravvissuti e alle vittime

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri16 Marzo 2026
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Il cantante Achille Lauro come riportato dalla versione On Line del Corriere della Sera, domenica pomeriggio ha fatto visita ai ragazzi rimasti feriti nell’incendio di Capodanno di Crans-Montana: alcuni di loro si trovano nel reparto Grandi ustionati dell’ospedale milanese. Ricordate? L’artista aveva già omaggiato le vittime della strage durante il Festival cantando il brano “Perdutamente”, il brano preferito da Achille Barosi, uno degli studenti milanesi che ha perso la vita nella strage in Svizzera. blank

E sua mamma scelse la canzone per accompagnare la salma del figlio durante il funerale dello scorso 7 gennaio. Il cantante al Niguarda ha incontrato anche alcuni dei ragazzi che sono già stati dimessi e i familiari delle vittime. “Il mio ringraziamento va a un cantante, ma soprattutto a un ragazzo davvero speciale”, ha commentato sui social l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso, che ha preso parte all’incontro.

Stefano Mauri

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Achille Barosi Achille Lauro Crans Montana
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri16 Marzo 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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