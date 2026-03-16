Achille Lauro in visita all’ospedale Niguarda di Milano ai feriti della tragedia di Crans Montana

Il cantante Achille Lauro come riportato dalla versione On Line del Corriere della Sera, domenica pomeriggio ha fatto visita ai ragazzi rimasti feriti nell’incendio di Capodanno di Crans-Montana: alcuni di loro si trovano nel reparto Grandi ustionati dell’ospedale milanese. Ricordate? L’artista aveva già omaggiato le vittime della strage durante il Festival cantando il brano “Perdutamente”, il brano preferito da Achille Barosi, uno degli studenti milanesi che ha perso la vita nella strage in Svizzera.
E sua mamma scelse la canzone per accompagnare la salma del figlio durante il funerale dello scorso 7 gennaio. Il cantante al Niguarda ha incontrato anche alcuni dei ragazzi che sono già stati dimessi e i familiari delle vittime. “Il mio ringraziamento va a un cantante, ma soprattutto a un ragazzo davvero speciale”, ha commentato sui social l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso, che ha preso parte all’incontro.
Stefano Mauri