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Annalisa? Donna fantastica e pop star dei record. E Canzone estiva e’ un grande pezzo

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri15 Marzo 2026
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Annalisa, come ha ben sottolineato il magazine On Line Leggo, e’ la donna dei record: basterebbe già la sua laurea in fisica e la carriera da pop star per renderla una tipa fuori dal comune, ma dal 2009 ad oggi è anche l’artista donna italiana con il maggior numero di copie vendute: 5 milioni solo nel 2026. Sul palco e in studio, Annalisa cura tutto: coreografie, movimenti, tono delle canzoni.
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ÌE al magazine Il Venerdì di Repubblica ha raccontato la genesi dei suoi brani, nel seguente modi: “Io cerco sempre di sintonizzarmi sul tono. Voglio l’equilibrio tra ironia e frecciata. Io sono così, a me piace che le canzoni siano come dei cavalli di Troia, apparentemente canzonette che divertono. Se invece hai voglia di ascoltare qualcosa di più e sei disposto a fare un po’ più di ragionamento, allora lo trovi. Trovi Ulisse nascosto dentro il cavallo, questo è. Mi piace molto che il pop consenta di fare questo. Anzi, penso che il pop debba fare questo”.

Stefano Mauri

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Annalisa Canzone Estiva
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri15 Marzo 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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