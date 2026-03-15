Annalisa? Donna fantastica e pop star dei record. E Canzone estiva e’ un grande pezzo

Annalisa, come ha ben sottolineato il magazine On Line Leggo, e’ la donna dei record: basterebbe già la sua laurea in fisica e la carriera da pop star per renderla una tipa fuori dal comune, ma dal 2009 ad oggi è anche l’artista donna italiana con il maggior numero di copie vendute: 5 milioni solo nel 2026. Sul palco e in studio, Annalisa cura tutto: coreografie, movimenti, tono delle canzoni.



ÌE al magazine Il Venerdì di Repubblica ha raccontato la genesi dei suoi brani, nel seguente modi: “Io cerco sempre di sintonizzarmi sul tono. Voglio l’equilibrio tra ironia e frecciata. Io sono così, a me piace che le canzoni siano come dei cavalli di Troia, apparentemente canzonette che divertono. Se invece hai voglia di ascoltare qualcosa di più e sei disposto a fare un po’ più di ragionamento, allora lo trovi. Trovi Ulisse nascosto dentro il cavallo, questo è. Mi piace molto che il pop consenta di fare questo. Anzi, penso che il pop debba fare questo”.

Stefano Mauri