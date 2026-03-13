MusicaNotizie flashSocial StarsocietàSpettacolo

Annalisa, magnetica ed ermetica, con “Canzone estiva” fa cantare e pensare, con un testo forte, “un po’ suora, un po’ pornodiva”

La cantautrice ligure, vera pop star mondiale, fa sempre il botto, coi suoi autori di sempre Davide Simonetta e Paolo Antonacci

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri13 Marzo 2026
72
Eh già, sono bastati pochi secondi per fare esplodere i social. Merito di Annalisa, vera pop star mondiale (e italianissima), esplosiva, nei giorni scorsi dopo aver pubblicato su Instagram un’anteprima del videoclip del suo nuovo brano “Canzone Estiva” (uscito il 13 marzo). E in men che non si dica la clip ha spaccato ottenendo un sacco di like, scatenando i commenti entusiasti dei fan.

Soprattutto perché nel video, a sorpresa, la cantante savonese ha indossato senza vergogna i panni della suora. Ecco qui sotto tutti i dettagli. E quello di “Canzone estiva” (Chapeau ad Annalisa e agli altri autori e compositori Davide Simonetta e Paolo Antonacci), col suo testo potente, fatto di amore e di rabbia, di contraddizioni e identità, sincero, schietto e coinvolgente, vede l’interprete ammette di essere “una brava ragazza” che però sa “diventa cattiva”, un qualcosa a metà tra una “suora” e una “pornodiva”.

E Annalisa già spacca con questo suo nuovo brano. Pezzone per la cronaca che, all’Ariston, per il Festival di Sanremo 2026, letteralmente avrebbe infiammato il teatro.

 

Stefano Mauri

Annalisa Canzone Estiva Davide Simonetta Paolo Antonacci
Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
