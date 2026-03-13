Annalisa, magnetica ed ermetica, con “Canzone estiva” fa cantare e pensare, con un testo forte, “un po’ suora, un po’ pornodiva”

Eh già, sono bastati pochi secondi per fare esplodere i social. Merito di Annalisa, vera pop star mondiale (e italianissima), esplosiva, nei giorni scorsi dopo aver pubblicato su Instagram un’anteprima del videoclip del suo nuovo brano “Canzone Estiva” (uscito il 13 marzo). E in men che non si dica la clip ha spaccato ottenendo un sacco di like, scatenando i commenti entusiasti dei fan.

Soprattutto perché nel video, a sorpresa, la cantante savonese ha indossato senza vergogna i panni della suora. Ecco qui sotto tutti i dettagli. E quello di “Canzone estiva” (Chapeau ad Annalisa e agli altri autori e compositori Davide Simonetta e Paolo Antonacci), col suo testo potente, fatto di amore e di rabbia, di contraddizioni e identità, sincero, schietto e coinvolgente, vede l’interprete ammette di essere “una brava ragazza” che però sa “diventa cattiva”, un qualcosa a metà tra una “suora” e una “pornodiva”.

E Annalisa già spacca con questo suo nuovo brano. Pezzone per la cronaca che, all’Ariston, per il Festival di Sanremo 2026, letteralmente avrebbe infiammato il teatro.

Stefano Mauri